Порошенко признался, что был русскоязычным

Президент Петр Порошенко отметил, что является ярким примером, как русскоязычный человек может овладеть украинским языком. Об этом он сказал 17 декабря на встрече со студентами и творческой интеллигенцией в городе Днепр, передает УП.
«Хочу сказать, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий: до 1997 года я не говорил на украинском языке. Я родился в Одесской области, в селе у бабушки был суржик, учился я все время на русском. Я являюсь яркой демонстрацией того, что если надо ты спокойно общаешься по-украински», — сказал Порошенко (президент говорил на украинском языке).
Президент отметил, что сейчас ему легче общаться на украинском чем на русском, хотя он до сих пор «пишет по-русски без ошибок» и это может подтвердить «любой диктант».
Также Порошенко заявил, что владеет еще 5 языками.
«Сейчас, когда я езжу в страны Восточной Европы, я не нуждаюсь в переводчике. Я хочу, чтобы так могли общаться все украинцы», — сказал президент.
Поэтому Порошенко подчеркнул, что не принимает позиции, например, некоторых закарпатцев, которые хотят, чтобы их дети учились исключительно на венгерском языке.
«Я за, чтобы они знали венгерский, но если они не будут знать украинский, а представьте себе, что 75% этих детей провалили тест на украинский язык... Так кто же их дискриминирует? За этих украинцев я тоже буду бороться, защищая их права свободно общаться на венгерском, на котором я, кстати, кроме köszönöm (спасибо — Ред.) ничего не знаю. Но все еще впереди», — смеясь, резюмировал глава государства.
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