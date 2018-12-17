СМИ написали об улучшении состояния Михаэля Шумахера

Михаэль Шумахер в данный момент больше не прикован к постели, сообщает Daily Mail. По информации издания, спортсмен дышит самостоятельно, без помощи аппарата искусственного дыхания. При этом немец находится в своем доме в Швейцарии и получает ежедневный медицинский уход, стоимость которого составляет более £50 тысяч в неделю.

В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы, упав во время катания на горных лыжах во французских Альпах. Спортсмен был в срочном порядке прооперирован и почти полгода находился в коме. После того, как Шумахер пришел в сознание, его перевезли из клиники домой, где он в данный момент продолжает реабилитацию. Семья немца не сообщает информацию о его здоровье и ходе восстановления от травмы.

Шумахер является самым титулованным гонщиком в истории «Формулы-1» — на его счету семь чемпионских титулов в гоночной серии. Немец выступал в «Ф-1» с 1991 по 2006, а также с 2010 по 2012 год. Ему принадлежат рекорды по количеству побед в Гран-при (91), быстрейших кругов (77), а также выигранных гонок по ходу одного сезона (13).

Сын немецкого гонщика Мик Шумахер также выступает в автогонках. Последние несколько сезонов он соревновался в немецком и итальянском чемпионате «Формулы-4», а также в европейской «Формуле-3». В ноябре 19-летний спортсмен подписал контракт на выступление в «Формуле-2», гонках поддержки «Ф-1». В следующем сезоне Шумахер-младший будет участвовать в заездах в составе команды Prema.