В Нацбанке сравнили доходы украинцев в 2013 и 2018 годах

В первом полугодии 2018 года реальный располагаемый доход населения составлял 82% от уровня 2013 года. Об этом говорится в «Отчете о финансовой стабильности» Национального банка.
В 2018 году финансовое состояние домохозяйств продолжало улучшаться. В I полугодии 2018 года реальный располагаемый доход населения вырос на 9,8% г/г, но пока составляет 82% от уровня 2013 года.
Рост реального располагаемого дохода ускорился благодаря пересмотру заработных плат, социальных выплат, увеличению заработков трудовых мигрантов и замедлении инфляции.
Основной двигатель роста — заработная плата. Она увеличилась на 26%. Минимальная ЗП выросла на 16%, поэтому в этом году ее влияние на динамику средней зарплаты незначительное.
Также, все еще высокая инфляция привела к тому, что реальный располагаемый доход части населения с низкими зарплатами вырос умеренно.
Объем зарплаты, полученной украинцами за рубежом, увеличился на 43% г/г. Однако в 2018 году темпы прироста количества трудовых мигрантов из Украины замедляются, в частности из-за насыщения рынка Польши.
«Тенденция роста реального располагаемого дохода сохранится и в дальнейшем. За девять месяцев реальная зарплата увеличилась на 13% г/г, в частности в III квартале — почти на 15% г/г, поэтому за полный год темп ее прироста, вероятно, составит около 13%», — говорится в отчете.
По мнению специалистов НБУ, в 2019 году возможно замедление реальных доходов населения из-за низких темпов роста ВВП и жесткой фискальной политики, которая будет ограничивать рост зарплат в бюджетной сфере.
«Платежеспособность домохозяйств повысилась, а относительная долговая нагрузка на них снизилась», — резюмируют в НБУ.
Отмечается, что депозитная база банков росла, но более низким темпом, чем кредитование.
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