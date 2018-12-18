Украина рассчитывает привлечь свыше 50 млрд грн в добычу нефти и газа

Украина рассчитывает привлечь более 50 млрд грн в добычу углеводородов в результате 12 соглашений о разделе продукции (СРП). Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
«Заключение 12 СРП на указанных участках позволит привлечь не менее 10 млрд грн в геологическое изучение и не менее 50 млрд грн в добычу. Прирост запасов углеводородов должен составить 110-120 млн тонн условного топлива, а добыча через два-три года должна составить не менее 5-6 млн тонн условного топлива», — сказал он на заседании Кабинета министров во вторник.
По его словам, конкурсы будут проведены с максимальной прозрачностью, а за основу взяты договоры с Shell, Chevron и ExxonMobil.
«Для повышения прозрачности мы включили норму, на которой настаивали, в том числе, и депутаты топливно-энергетического комитета Верховной Рады, чтобы заявители раскрывали не только своих участников, но и фактических конечных бенефициаров», — добавил он.
Кабинет министров Украины на заседании во вторник одобрил постановления о проведении 11 открытых конкурсов на заключение СРП для добычи углеводородов в пределах Груневского, Варвинского, Русановского, Ахтырского, Бузовского, Зеньковского, Ивановского, Ичнянского, Балаклейского, Софиевского и Берестянского участков. Также, по словам И.Насалика, на конкурс будет выставлен Угновский участок.
Кроме того, Кабмин одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО «Надра Юзовская» в соглашении о разделе продукции (СРП) по Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) в пользу компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) с инвестором-оператором проекта в лице словацкой компании Nafta.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016