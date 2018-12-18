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Украина рассчитывает привлечь свыше 50 млрд грн в добычу нефти и газа
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Украина рассчитывает привлечь свыше 50 млрд грн в добычу нефти и газа

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Украина рассчитывает привлечь свыше 50 млрд грн в добычу нефти и газа

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Украина рассчитывает привлечь свыше 50 млрд грн в добычу нефти и газа

Украина рассчитывает привлечь более 50 млрд грн в добычу углеводородов в результате 12 соглашений о разделе продукции (СРП). Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Заключение 12 СРП на указанных участках позволит привлечь не менее 10 млрд грн в геологическое изучение и не менее 50 млрд грн в добычу. Прирост запасов углеводородов должен составить 110-120 млн тонн условного топлива, а добыча через два-три года должна составить не менее 5-6 млн тонн условного топлива», — сказал он на заседании Кабинета министров во вторник.

По его словам, конкурсы будут проведены с максимальной прозрачностью, а за основу взяты договоры с Shell, Chevron и ExxonMobil.

«Для повышения прозрачности мы включили норму, на которой настаивали, в том числе, и депутаты топливно-энергетического комитета Верховной Рады, чтобы заявители раскрывали не только своих участников, но и фактических конечных бенефициаров», — добавил он.

Кабинет министров Украины на заседании во вторник одобрил постановления о проведении 11 открытых конкурсов на заключение СРП для добычи углеводородов в пределах Груневского, Варвинского, Русановского, Ахтырского, Бузовского, Зеньковского, Ивановского, Ичнянского, Балаклейского, Софиевского и Берестянского участков. Также, по словам И.Насалика, на конкурс будет выставлен Угновский участок.

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Кроме того, Кабмин одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО «Надра Юзовская» в соглашении о разделе продукции (СРП) по Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) в пользу компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) с инвестором-оператором проекта в лице словацкой компании Nafta.

газ, нефть, Игорь Насалик
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