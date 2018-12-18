Немецкие компании разуверились в российской экономике

Большинство работающих в России немецких компаний уже не ждет улучшения экономической ситуации в стране, показал опрос, проведенный Восточным комитетом немецкой экономики (OAOEV) и Российско-Германской внешнеторговой палатой (ВТП). Роста экономики России в 2019 году ждет только 41% участников опроса, тогда как годом ранее доля оптимистов среди них была почти вдвое выше (80%).
При этом более трети (36%) из 168 немецких компаний ожидают в 2019 году стагнации экономики России, а еще 23% — ухудшения конъюнктуры. Рост беспокойства участники опроса связывают в первую очередь с возможностью ужесточения введенных США антироссийских санкций.
Больше половины участников опроса уже столкнулись с теми или иными трудностями из-за санкций США и теперь ждут, как будет развиваться ситуация дальше. Расширять свой бизнес в России готова только треть участников опроса, а некоторые уже рассматривают возможность сокращения своего присутствия.
Компании, поставляющие в Россию товары из Германии, также смотрят в 2019 год с возрастающим пессимизмом, называя главной помехой своему бизнесу низкий курс рубля.
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