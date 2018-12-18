BMW и Porsche придумали «мгновенную» зарядку для электромобилей

Компании BMW и Porsche представили прототип зарядной станции, которая за менее чем три минуты может дать электромобилю достаточно энергии, чтобы он проехал 100 км. По этому показателю они обошли компанию Tesla, сообщает Голос Америки со ссылкой на Bloomberg.
Устройства BMW и Porsche «заправляют» батареи авто зарядом, который является достаточным, чтобы проехать 100 км, меньше чем за 3 мин.
Зарядные станции имеют мощность выше той, что способны воспринять существующие батареи серийных авто. Следовательно, результаты испытаний были получены с тестовыми авто и скажутся скорее на будущем частного электротранспорта.
Чтобы позволить тестовым батареям усвоить энергию от зарядного устройства, использовалось, среди прочего, специальное охлаждение. Автомобили, на которых испытывали устройство, заряжались до 80% мощности за 15 мин. В то же время станции Tesla нуждаются в около получасе для такой зарядки.
Скорость зарядки и наличие инфраструктуры влияют на решение клиентов использовать электромобили, поэтому компании работают над усовершенствованием зарядных устройств и установкой сетей станций вдоль основных шоссе.
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