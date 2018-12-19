Войти
Волкер намекнул, что Украине не стоит продлевать военное положение
позиция
Волкер намекнул, что Украине не стоит продлевать военное положение
Трамп обвинил Google, Facebook и Twitter в необъективности и поддержке демократов
резонанс
Трамп обвинил Google, Facebook и Twitter в необъективности и поддержке демократов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

медиа
RSS

Financial Times назвала человека года

499
Financial Times назвала человека года

Британская газета Financial Times назвала известного инвестора и филантропа Джорджа Сороса человеком года. Как утверждает издание, в 2018 году, в разгар популистских тенденций в политике, Сорос стал символом либеральной демократии и открытости общества.

Обычно выбор FT отражает достижения человека, на этот раз также учитывались и те ценности, которые представляет Сорос: права человека, открытость, свобода СМИ, с одной стороны, борьба с авторитарными режимами, расизмом и нетерпимостью - с другой. Financial Times прямо противопоставляет его ценности тем, которые якобы исповедуют президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Соросу, которого называют отцом хедж-фондов, в этом году исполнилось 88 лет. Он родился в Венгрии, покинул страну в 17 лет, закончил Лондонскую школу экономики, параллельно работая носильщиком и официантом, позднее переехал в США. В 1950-е годы он создал фонд Quantum и стал одним из самых успешных спекулятивных игроков в истории.

В Великобритании долгое время был известен как человек, который "разорил" Банк Англии: в 1992 году Дж.Сорос делал ставки на снижение курса фунта стерлингов, заработав на них около $1 млрд. Сейчас его критикуют за возражения против выхода Великобритании из Евросоюза и финансовую поддержку тех, кто разделяет эту его позицию.

Благотворительную деятельность Джордж Сорос начал в 1979 году в ЮАР. В 1984 году создал фонд в Венгрии для поддержки университетов и библиотек Open Society Foundations. К 2018 году Дж.Сорос передал фонду $18 млрд семейных средств. В России деятельность его фонда признана нежелательной.

В этом году в Венгрии развернулась кампания "Стоп Сорос". В мае его фонд Open Society Foundations был вынужден перевести представительство из Венгрии на территорию ФРГ. В начале декабря Центрально-Европейский университет, основанный при участии Джорджа Сороса и аккредитованный в США и Венгрии, подтвердил переезд из Будапешта в Вену в связи с давлением венгерских властей.

В октябре Сорос, крупнейший спонсор Демократической партии США, первым из критиков Дональда Трампа получил посылку со взрывным устройством.

Читайте также: В ЕС согласовали документ, запрещающий товары из пластика

По данным журнала Forbes, состояние Дж.Сороса на 19 декабря оценивалось в $8,3 млрд, он занимал 60-ю строчку в списке 400 самых богатых американцев и был 190-м среди миллиардеров мира.

Джордж Сорос, человек года
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 19 декабря 2018
Вторник, 18 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Билл Гейтс
Билл Гейтс
основатель Microsoft

Что должно волновать нас в XXI веке

Человеческий разум всегда тревожится. Это не обязательно плохо - в конце концов, если за вами гонится медведь, ваши переживания по этому поводу могут спасти вам жизнь. Хотя в наши дни большинству людей не приходится лишаться сна из-за медведей, современная жизнь дает множество других причин для волнений: терроризм, изменение климата, развитие ИИ, посягательство на частную жизнь и даже очевидный упадок международного сотрудничества. В своей увлекательной новой книге «21 урок XXI века» (21 Lessons for the 21st Century) историк Юваль Ной Харари создает полезную основу для противостояния этим страхам.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Американские букмекеры и украинские выборы

Рабочая поездка Юлии Тимошенко в Вашингтон, проведенная в рамках подготовки к президентской избирательной кампании, вызвала весьма нервную реакцию в окружении действующего Президента, которая вылилась в очередной «порохоботский» фейерверк в сетях. Мы же, со своей стороны, не будем оценивать уровень успешности этого визита, так же как не будем составлять баланс позитивных/негативных отзывов на него американских политиков и СМИ. В данном материале автор хотел коснуться одной из важных составляющих того фона, на котором происходила рабочая поездка ЮВТ в Вашингтон, а именно – социологии.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об инфляции в ноябре 2018 года

Инфляция на потребительском рынке по сравнению с октябрем составила 1,4%. За январь - ноябрь текущего года потребительские цены выросли на 8,9%. В годовом измерении (по сравнению с ноябрем 2017 года) инфляция составила 10%. Приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6±2 п. п. в текущем году, как это определено Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу (Основные принципы), достигнута, скорее всего, не будет. Однако, есть предпосылки для достижения цели по инфляции 5±1% в среднесрочной перспективе.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016