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Жители Бучи снесли незаконный забор вокруг имения скандального застройщика

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Жители Бучи снесли незаконный забор вокруг имения скандального застройщика

19 декабря жители города Буча Киевской области демонтировали незаконно установленный забор вокруг имения скандально известного застройщика Алексея Зиневича. После этого бучанские активисты пикетировали Бучанский городской совет с требованием отменить решение совета о незаконно выделенных Зиневичу земельных участках 29 ноября 2018. Активисты построили возле горсовета из кусков забора Зиневича Памятник земельному дерибану.

«Сегодня сотни бучанцев вышли к имению скандального застройщика Алексея Зиневича и демонтировали забор его имения. Этот забор жители города привезли к Бучанскому городскому совету, где сделали из него Памятник земельному дерибану. Во время войны на Востоке, когда сотни местных АТОвцев и семей погибших Героев не получают земельных участков, скандальный застройщик Зиневич получил аж 7 участков в Лесной Буче. Таким образом, землей общины мэр Бучи Анатолий Федорук незаконно рассчитался за положительные сюжеты на телеканале „Взгляд“, владельцем которого является Алексей Зиневич», — сообщил депутат Бучанского городского совета Александр Таможний.

Под Бучанским горсоветом с самого утра горели шины, активисты установили палатки и планируют основную акцию провести 20 декабря, во время сессии.

«Обращаюсь ко всем депутатам Бучанского городского совета с требованием проголосовать за отмену решения о выделении Алексею Зиневичу земельных участков на подставных лиц. Если депутаты не поддержат данное решение, жители города будут вынуждены прийти на сессию и требовать отставки мэра Бучи Анатолия Федорука, который связан с Зиневичем тесными коррупционными связями. Это подтверждает и тот факт, что Федорук перед голосованием 29 ноября сказал депутатам, что эти участки выделяются воинам АТО, впрочем через подставных людей они оказались снова в собственности Алексея Зиневича », - добавил Таможний.

Участок в Лесной Буче, где землю на подставных лиц получил Алексей Зиневич, стоит до 15000 долларов за сотку. Ориентировочная рыночная стоимость выделенной Зиневичу земли достигает десятков миллионов гривен.

Активисты утверждают, что Алексей Зиневич получил 7 земельных участков в Лесной Буче, где вырубил лесные насаждения и построил поместье, оградив его четырехметровым забором, который и снесли активисты.

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Земельный участок по адресу г. Буча, ул. Грибоедова, 2-Р с кадастровым номером 3210800000:01:087:0115 в 2015 году был выделен Зиневич Галине Ивановне, которая 13 ноября 2018 подарила ее Зиневичу Алексею Алексеевичу. На этом земельном участке Зиневич построил дом площадью 293,8 кв м.

Земельный участок по адресу г. Буча, ул. Грибоедова, 2-П с кадастровым номером 3210800000:01:087:0116 в 2015 году был выделен Зиневичу Алексею Алексеевичу. На этом земельном участке Зиневич построил еще один дом площадью 348,4 кв м.

Земельный участок по адресу г. Буча, ул. Анны Борвинок, 5 с кадастровым номером 3210800000:01:087:0117 в 2015 году был выделен Зиневич Наталье Алексеевне, которая 13.11.2018 года подарила ее Алексею Зиневичу.

Еще четыре земельных участка были выделены сессией Бучанского горсовета 29 ноября 2018 Дубич Андрею Михайловичу, Полищук Наталье Леонтьевне, Лисаченко Наталье Сергеевне, которую называют любовницей Зиневича, и ее родной сестре Лисаченко Анастасии Сергеевне.

Буча, застройка, Алексей Зиневич
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