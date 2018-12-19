«Дочка» российского ВТБ в Украине будет ликвидирована

Национальный банк Украины 18 декабря принял решение об отзыве банковской лицензии ВТБ Банка (Киев) — украинской дочки одноименного российского банка.

«Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка об отзыве лицензии вчера (во вторник — Ред.) принял соответствующее решение, и сегодня мы входим в ВТБ Банк как ликвидатор», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе фонда в среду.

По словам представителя пресс-службы Фонда, «решение о ликвидации банка обусловлено тем, что цена за активы ВТБ Банка, предложенная единым претендентом, была ниже, чем оценочная стоимость, ожидаемая Фондом гарантирования вкладов».

Ранее сообщалось, что ТАСкомбанк подал заявку на участие в открытом конкурсе Фонда гарантирования вкладов относительно выведения с рынка неплатежеспособного ВТБ Банка.

Как сообщило издание «Экономическая правда» со ссылкой на источник на банковском рынке, заявки на конкурс по отбору квалифицированных инвесторов для ВТБ Банка подал также и Альфа-банк, но он не внес гарантийный взнос, и единственным претендентом остался ТАСкомбанк.

27 ноября 2018 года НБУ отнес ВТБ Банк к категории неплатежеспособных. ФГВФЛ ввел временную администрацию в этот банк сроком на один месяц.

По данным НБУ, 97% вкладчиков АО «ВТБ Банк» (59,108 тыс. лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму в 200 тыс. грн.

ВТБ Банк (ранее — банк «Мрия») основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО «Банк ВТБ» (РФ, 99,9959%). Согласно данным НБУ, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов ВТБ Банк занимал 25-е место (7,582 млрд грн) среди 82 действовавших в стране банков.