Волкер намекнул, что Украине не стоит продлевать военное положение

США поддерживают стремление Украины укрепить боеготовность Вооруженных сил, но ожидают, что военное положение в ряде областей страны не будет продлено, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

«Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности Вооруженных сил для ответа на российскую агрессию», — цитирует Волкера пресс-служба Верховной Рады в пресс-релизе по итогам встречи.

При этом он подчеркнул, что важно не продлевать во времени действие военного положения и соблюдать демократические принципы.

По информации пресс-службы парламента, спецпредставитель США также высоко оценил принятие Верховной Радой закона о разминировании, а также подготовку законопроекта о закупках в оборонном секторе.

Кроме того, подчеркнул Волкер, для США является очевидным, что атака российских силовиков на украинские корабли близ Керченского пролива была абсолютно незаконной.