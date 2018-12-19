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Марин Ле Пен собралась с визитом в аннексированный Крым

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Марин Ле Пен собралась с визитом в аннексированный Крым

Лидер французской партии «Национальное объединение» должна поучаствовать в пленарном заседании экономического форума.

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен рассчитывает посетить Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) 19 апреля. Об этом заявил в среду сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров по итогам встречи с лидером партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в Париже.

«Мы получили подтверждение о том, что Марин Ле Пен планирует участвовать именно 19 апреля в пленарном заседании в Ялте», — цитирует его ТАСС.

" Луи Алио как вице-председатель «Национального объединения» также будет принимать участие. Это позволит на месте в Крыму обсудить многие вопросы«, — добавил он. Назаров уточнил, что обсуждения затронут сферу экономики и политики, а также «вопрос российского Крыма».

«То, что „Национальное объединение“ признает Крым российским, это очень важно, потому что политика двойных стандартов, которая в мире еще есть, вводит в заблуждение многих», — заявил он.

По его словам, организаторы ожидают порядка 50 французских политиков и предпринимателей на данном форуме.

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Ялтинский международный экономический форум пройдет 17-20 апреля 2019 года. Ожидается, что в нем примет участие 3 тыс. участников из более чем 100 стран мира.

Крым, Марин Ле Пен
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