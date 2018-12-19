Марин Ле Пен собралась с визитом в аннексированный Крым

Лидер французской партии «Национальное объединение» должна поучаствовать в пленарном заседании экономического форума.
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен рассчитывает посетить Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) 19 апреля. Об этом заявил в среду сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров по итогам встречи с лидером партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в Париже.
«Мы получили подтверждение о том, что Марин Ле Пен планирует участвовать именно 19 апреля в пленарном заседании в Ялте», — цитирует его ТАСС.
" Луи Алио как вице-председатель «Национального объединения» также будет принимать участие. Это позволит на месте в Крыму обсудить многие вопросы«, — добавил он. Назаров уточнил, что обсуждения затронут сферу экономики и политики, а также «вопрос российского Крыма».
«То, что „Национальное объединение“ признает Крым российским, это очень важно, потому что политика двойных стандартов, которая в мире еще есть, вводит в заблуждение многих», — заявил он.
По его словам, организаторы ожидают порядка 50 французских политиков и предпринимателей на данном форуме.
Ялтинский международный экономический форум пройдет 17-20 апреля 2019 года. Ожидается, что в нем примет участие 3 тыс. участников из более чем 100 стран мира.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016