Насиров проиграл суд врачу, признавшему его диагноз фейком

Шевченковский райсуд Киева не удовлетворил иск экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова к врачу, который свидетельствовал по делу против него. Как сообщает «Центр противодействия коррупции», судья отказала полностью.

Решение можно обжаловать в течение месяца.

Адвокат Насирова Константин Дорошенко в комментарии «Украинской правде» сообщил, что будет рекомендовать подавать апелляцию, однако окончательное решение примет его подзащитный.

Насиров обвинял врача и медицинское учреждение в разглашении диагноза и в предоставлении ему помощи без согласия. Экс-чиновник просил признать эти действия незаконными и компенсировать ему 1 миллион гривен.

Сам Насиров на заседание не пришел.

Его защитник настаивал, что в Институте кардиологии не имели права проводить принудительное обследование на основании постановления детектива НАБУ и без согласия Насирова.

Кроме того, врач Максим Соколов якобы нарушил врачебную тайну, когда рассказал в суде про диагноз экс-главы ГФС.

Представители больницы и Соколова настаивали, что Насиров был без сознания, его официальных представителей не было, поэтому получить согласие было невозможно.

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