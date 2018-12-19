Турция выиграла в ВТО иск к США

Турция выиграла разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) по иску к США из-за повышения Вашингтоном таможенных пошлин на турецкую сталь и алюминий. Об этом со ссылкой на министра торговли республики Рухсар Пекджан сообщило в среду Anadolu.

По данным агентства, иск был рассмотрен в рамках механизма по урегулированию споров.

В марте США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив отсрочку ряду стран, среди которых была Турция. С 1 июня эти меры вступили в действие в отношении ближайших экономических партнеров США — Евросоюза, Канады и Мексики. 10 августа президент США Дональд Трамп распорядился удвоить пошлины на сталь и алюминий из Турции, повысив их до 50% и 20% соответственно. Президент Турции Тайип Эрдоган в ответ заявил о бойкоте всей американской электроники и повысил пошлины на ряд товаров из США.

На фоне торгового спора с США Анкара информировала ВТО о введении импортных квот на различные виды стальной продукции, превышение которых будет облагаться дополнительной пошлиной в 25%. 20 августа Турция обратилась в ВТО с просьбой о проведении консультаций с Штатами по этой проблеме.