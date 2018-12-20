В полиции рассказали, когда заработает фото и видеофиксация нарушений ПДД

Фото и видеофиксация правонарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине следующего года, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.
В настоящее время дорожная полиция работает в 23 областях Украины на участках дорог протяженностью более 6 тыс. км, рассказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, сотрудники дорожной полиции обеспечены 99 полицейскими радарами truCam (нестационарные приборы для фиксации скоростного режима). Князев сообщил, что за два месяца работы дорожной полиции уже вынесено 18 тысяч постановлений о правонарушениях, взыскано 4 млн грн штрафов.
"Что касается оборудования, которое будет закуплено для внедрения фотофиксации. Его закупки – за государственные средства. Если за средства местных общин будет закуплено аналогичное оборудование, то мы проведем сертификацию, это не нарушение закона", - сказал он.
В настоящее время, по словам главы правоохранительного ведомства, полицейские используют ручной прибор фиксации скорости truCam, и "других приборов пока нет".
Князев подчеркнул, что большинство законодательных актов относительно введения фото и видеофиксации уже приняты, осталось принять небольшое количество правовых документов на уровне Кабинета министров, ведомства и внутриминистерских документов.
"Думаю, что в первом квартале следующего года мы отчитаемся о запуске пилотных проектов, а до конца полугодия фото и видеофиксация заработает по всей стране", - сказал глава Нацполиции Украины.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016