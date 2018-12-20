В полиции рассказали, когда заработает фото и видеофиксация нарушений ПДД

Фото и видеофиксация правонарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине следующего года, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

В настоящее время дорожная полиция работает в 23 областях Украины на участках дорог протяженностью более 6 тыс. км, рассказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, сотрудники дорожной полиции обеспечены 99 полицейскими радарами truCam (нестационарные приборы для фиксации скоростного режима). Князев сообщил, что за два месяца работы дорожной полиции уже вынесено 18 тысяч постановлений о правонарушениях, взыскано 4 млн грн штрафов.

"Что касается оборудования, которое будет закуплено для внедрения фотофиксации. Его закупки – за государственные средства. Если за средства местных общин будет закуплено аналогичное оборудование, то мы проведем сертификацию, это не нарушение закона", - сказал он.

В настоящее время, по словам главы правоохранительного ведомства, полицейские используют ручной прибор фиксации скорости truCam, и "других приборов пока нет".

Князев подчеркнул, что большинство законодательных актов относительно введения фото и видеофиксации уже приняты, осталось принять небольшое количество правовых документов на уровне Кабинета министров, ведомства и внутриминистерских документов.

"Думаю, что в первом квартале следующего года мы отчитаемся о запуске пилотных проектов, а до конца полугодия фото и видеофиксация заработает по всей стране", - сказал глава Нацполиции Украины.