Правительство не будет выплачивать пенсии за январь в декабре

Украинские пенсионеры получат выплаты за декабрь в декабре 2018 года, за январь — в январе 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Таким образом, Минсоц подтвердил, что в этом году не будет применена практика прошлых лет, когда части пенсионеров выплаты за январь следующего года насчитывали в декабре текущего года.

В правительстве заявили, что проект постановления «О внесении изменений в бюджет Пенсионного Фонда на 2018 год» не предусматривает авансирование пенсий за январь 2019 года. Кроме того, законопроект находится на рассмотрении Кабмина.

Как известно, пенсии в Украине выплачивают ежемесячно в период с 4 по 25 число. Но в последние годы правительство прибегало к выплатам пенсий за январь в декабре тем лицам, которые получают пенсию в период новогодних праздников.

Отметим, что благодаря проведению таких платежей, правительство «освобождало» «денежный навес» на Едином казначейском счете к концу года. Такой маневр позволяет Кабмину уменьшить расходы следующего года.

В этом году от такой практики правительству пришлось отказаться, скорее всего, по причине отсутствия денег. Остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 декабря 2018 года составляли 17,205 миллиарда гривен. Год назад на ЕКС средств было в 3,1 раза больше — 54,1 млрд грн.

При этом 18 декабря Минфин разместил облигаций внутреннего государственного займа на 19,981 млрд под рекордные в этом году проценты.