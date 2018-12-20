Украина обязалась перед МВФ наказать Бахматюка, Фирташа и Лагуна

В рамках продолжения сотрудничества с МВФ Украина обязуется использовать все возможности, чтобы бывшие владельцы обанкротившихся банков понесли ответственность за свои действия. Об этом говорится в меморандуме между Украиной и МВФ.
«Начиная с конца марта 2019 года, Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет размещать на своей веб-странице список заемщиков, руководителей и бывших банковских акционеров ликвидируемых банков, которые еще должны вернуть свои долги, связанные с банкротством учреждений, согласно решению суда», — говорится в тексте.
К концу марта 2019 года Фонд гарантирования обязался выставить на продажу активы минимум на 20 млрд грн.
«Мы решительно стараемся вернуть активы банков, выведенных с рынка, чтобы уменьшить потери государства от банкротства банков. С этой целью мы будем обеспечивать, чтобы все соответствующие учреждения использовали все коммерческие и юридические возможности, доступные для возвращения активов, и чтобы бывшие владельцы банков понесли ответственность, как предусмотрено банковским законодательством», — говорится в меморандуме.
Кроме того, Министерство финансов будет регулярно предоставлять отчеты, обобщающие прогресс в восстановлении активов и в судебных процессах в отношении четырех государственных банков, а первый отчет будет опубликован до конца марта 2019 года.
Напомним, экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева во время выступления в Верховной Раде накануне своего увольнения заявила, что крупные украинские олигархи имеют долг перед НБУ по кредитам рефинансирования на сумму 45,2 миллиарда гривен.
Крупнейшими должниками являются: Олег Бахматюк (10,2 млрд грн), Дмитрий Фирташ (9,8 млрд грн), Николай Лагун (8 млрд грн), Константин Жеваго (6,3 млрд грн), Леонид Климов (3,4 млрд грн).
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