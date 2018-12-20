Население России сокращается несмотря на приток мигрантов

Приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения России, больше не покрывает сокращение числа ее граждан. Численность населения РФ за январь—октябрь 2018 года сократилось на 78,7 тыс. человек, следует из доклада Росстата. Естественная убыль населения за 10 месяцев составила 180,5 тыс. человек, а миграционный прирост — 101,8 тыс. Таким образом, миграционный приток компенсировал убыль только на 56,4%. По итогам года тренд не изменится, прогнозируют эксперты.

Таким образом, население России сократится впервые за 10 лет. В последний раз такая ситуация была зафиксирована в 2008 году: тогда миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль, из-за чего постоянная численность населения страны сократилась на 10,3 тыс. человека, сказал российскому РБК ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Никита Мкртчян.

«За два месяца 2018 года перекрыть расхождение между естественной убылью и миграционным приростом не удастся», — отметил демограф. По его оценке, по итогам года миграционный прирост может составить порядка 120-130 тыс. человек. А предпосылок для прекращения естественной убыли сейчас нет, добавил Мкртчян.

Миграционный прирост в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшился на 43% (или на 76,6 тыс. человек). Сильнее всего сократился приток мигрантов из Украины (уменьшение на 74%), Узбекистана (на 70%) и Киргизстана (на 40%). Страны СНГ являются основными донорами мигрантов для России, но этот ресурс исчерпывает себя.

«К примеру, граждане Украины и Молдовы сейчас больше стараются ехать в Западную Европу. Конкурентные возможности России по сравнению со странами Евросоюза слабы, эффект этнокультурной близости и сходства менталитета с годами стирается», — отметил Мкртчян.

Основной причиной естественной убыли населения РФ остается сокращение рождаемости. Число родившихся в январе-октябре составило 1,352 млн человек, что на 66 тыс. меньше, чем в прошлом году. Снижение числа родившихся произошло в 83 регионах. Эта тенденция связана с тем, что в детородный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х годов.