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Еще одному американскому сенатору отказали в визе в РФ

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Еще одному американскому сенатору отказали в визе в РФ

Вслед за американским сенатором Роном Джонсоном о неполучении российской визы сообщил его коллега по Сенату и Республиканской партии Крис Мёрфи, представляющий штат Коннектикут. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил сам Мёрфи в специальном заявлении, размещенном на его сайте, передает DW.

Как и Джонсон, Мёрфи известен как последовательный критик нынешней политики Кремля. Оба политика входят в сенатский комитет по международным отношениям.

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«К сожалению, российское правительство еще больше изолирует свою страну, блокируя наш визит», — подчеркнул Мёрфи. По его мнению, Россия и США как две крупнейшие ядерные державы ответственны за мировую безопасность и должны избегать конфликтов друг с другом. «Позор, что Россия не заинтересована в диалоге », - добавил сенатор. Мёрфи и Джонсон намеревались приехать в Россию в составе делегации. Еще один ее член, сенатор Майк Ли подал документы на получение визы для въезда в Россию, но саму визу пока не получил, пишет издание Politico. При этом остается неясным, на какое время планировался визит политиков в Россию.

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В ноябре 2018 года Крис Мёрфи и Рон Джонсон стали инициаторами законопроекта, нацеленного на «борьбу с пагубным российским влиянием» на энергетический рынок Европы. Документ «Энергетическая безопасность и диверсификация в Европе» предусматривает выделение миллиарда долларов на европейские энергетические проекты. Вместе с усиленной дипломатической и технической поддержкой эти средства должны поспособствовать диверсификации энергопоставок в Европе и снизить зависимость в этой сфере от РФ, считали сенаторы.

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Россия использует свое превосходство на энергетическом рынке в совокупности с коррупцией и пропагандой, чтобы подорвать западные институты и иметь дело со сговорчивыми властями, которые не могут или не хотят противостоять России и президенту Владимиру Путину, отмечалось в инициативе сенаторов. Законопроект предполагал, в частности, выделение миллиарда долларов с 2019 по 2023 год на государственные и частные проекты в области энергообеспечения в странах, которые будут выбраны отдельно. По состоянию на июль 2019 года законопроект еще не был окончательно одобрен.

Россия, США, сенатор, виза
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