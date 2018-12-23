В структуре генерации ЕС возобновляемая энергетика достигла 29%

Возобновляемые источники энергии занимают 29% производства энергии в ЕС. Об этом сообщается в дайджесте ГП «НЭК «Укрэнерго».

«Возобновляемые источники энергии занимают 29% производства энергии в ЕС. Ветровая, солнечная и гидроэнергетика — основные игроки рынка возобновляемой энергии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году доля биоэнергетики составляла 6% от общего производства энергии из возобновляемых источников. При этом в дальнейшем биомасса будет играть все большую роль как резервный источник энергии, говорится в дайджесте.

К 2020 году доля биоэнергетики достигнет 20% в производстве возобновляемой энергии в Европейском союзе.