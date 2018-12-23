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Moody's повысило кредитный рейтинг Украины

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Moody's повысило кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг Украины с Caa2 до Caa1. Об этом сообщается на сайте Moody’s.

Прогноз по рейтингам изменился на «стабильный» с «позитивного».

Агентство назвало три фактора, которые способствовали улучшению прогнозов по Украине: достижение Украиной и МВФ соглашения о новой программе кредитования Stand-By; позитивные ожидания по снижению уровня коррупции благодаря реформам в стране; усиление противодействия Украины в ходе конфликта с Россией.

В агентстве подчеркнули, что Украина все еще существенно зависит от финансирования МВФ.

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Напомним, что в августе 2017 Moody’s повысило кредитный рейтинг Украины с Caa3 до Caa2.

Ранее агентства S&P и Fitch также отмечали, что для удержания кредитного рейтинга Украине необходимо продолжать сотрудничество с МВФ.

Moody's, кредитный рейтинг
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