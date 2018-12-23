В Польше переживают из-за оттока украинских рабочих в Германию

Возможный отток украинских рабочих в Германию негативно скажется на экономике Польши. Об этом сообщил Союз предпринимателей и работодателей страны, пишет Die Welt.
В среду, 19 декабря, немецкое правительство утвердило проект закона, значительно упрощающего процесс получения рабочей визы для приезжих из стран, не входящих в состав Евросоюза, отмечает издание. Если документ вступит в силу, то с 2020 года приоритет для граждан ФРГ и ЕС при приеме на работу будет отменен. Либерализация немецкого миграционного законодательства может нанести серьезный ущерб польской экономике, считают в Союзе предпринимателей и работодателей.
Как пишет Die Welt, на данный момент в Польше проживает почти два миллиона украинцев, и большинство из них — трудовые мигранты.
«Согласно умеренному сценарию, который мы считаем реалистичным, польский рынок труда покинут 500 000 украинцев. Негативный сценарий предполагает, что их будет в два раза больше», — заявил представитель организации Якуб Бинковски.
В связи с этим союз призвал польское правительство усовершенствовать миграционное законодательство страны с целью привлечения иностранных рабочих.
По данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за границу отправляется до девяти миллионов граждан страны. Как утверждает Евростат, больше всего украинцев выбирают польский рынок труда.
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