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Работники компании производителя электронных сигарет Juul получат по миллиону долларов

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Работники компании производителя электронных сигарет Juul получат по миллиону долларов

Производитель сигарет Marlboro и владелец Philip Morris компания Altria Group приобрела 35% производителя электронных сигарет Juul за $12,8 млрд. В рамках сделки Juul выплатит инвесторам дивиденды в размере $150 за одну акцию, сообщило издание Recode со ссылкой на свои источники. Крупнейшие акционеры, среди которых Tiger Global Management, получат $1,6 млрд. При этом инвесторы сохранят свои акции. Общая сумма выплат превысит $2 млрд.

При этом примерно такую же сумму компания выплатит своим сотрудникам. В компании работают 1500 человек. Часть из них не была довольна инвестициями от Altria Group — якобы сделка противоречит миссии Juul, которая ставит своей целью помочь людям отказаться от обычных сигарет.

Учитывая количество сотрудников и общий размер выплаты, каждый сотрудник получит в среднем по миллиону долларов. На самом деле, работники получат, как и инвесторы, по $150 за каждую акцию, которой они владеют напрямую или через опцион. Recode предполагает, что такой бонус поможет компании «задобрить» тех, кто недоволен сделкой с производителем Marlboro.

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Компания Juul выпускает электронные сигареты. Одно устройство стоит около $50, четыре картриджа с никотиновой смесью с различными вкусами стоят $20. Juul занимает более 70% американского рынка электронных сигарет.

электронные сигареты, сигареты, Juul
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