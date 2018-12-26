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Славянскую ТЭС реконструируют китайцы за 19 миллиардов

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Славянскую ТЭС реконструируют китайцы за 19 миллиардов

Компания «Донбассэнерго» заказала китайской Dongfang Electric International Corporation реконструкцию Славянской ТЭС за 19,09 миллиарда гривен. Соответствующая информация обнародована в системе Prozorro, передает издание «Наші гроші».

Согласно условиям тендера, блок № 6Б планируется ввести в действие в июле 2022 года, а блок № 6а — в июле 2023 года. На новых блоках будет использоваться уголь газовой марки.

Производителем котлов ЦКС будет компания Dongfang Boiler Group.

По условиям тендера, победитель должен привлечь кредитное финансирование на сумму не менее 85% стоимости проекта на срок не менее 15 лет. При этом, финансовое учреждение должно иметь долгосрочный кредитный рейтинг ААА и входить в 50 лучших финучреждений мира.

Финансирование должно предоставляться при участии Государственного экспортно-импортного банка государства регистрации победителя, которая имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже А.

Победитель предоставил письмо заинтересованности в финансировании от Банка Китая.

Единственным конкурентом была компания Powerchina Henan Engineering (Китай) с котлами того же производителя и письмом заинтересованности от банка Чжэнчжоу.

По итогам активных торгов цена сделки с победителем оказалась на 10% ниже ожидаемой стоимости закупки в 21,27 млрд грн.

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«Донбассэнерго» на четверть принадлежит государству. Еще 61% его акций ранее контролировали Александр Янукович, старший сын экс-президента Виктора Януковича, и Игорь Гуменюк. Однако в июле 2018 собственником этого пакета стал нардеп от БПП Максим Ефимов.

Донбассэнерго, Славянская ТЭС
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