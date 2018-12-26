В Винницкой области в новую церковь переходят около 20 приходов

В Винницкой области перейти под юрисдикцию Православной церкви Украины согласились более 20 приходов УПЦ МП. Об этом Укринформу сообщил руководитель пресс-службы Винницкой епархии Православной церкви Украины протодиакон Владислав Демченко.

«Процесс перехода приходов из-под юрисдикции УПЦ МП в Православную церковь Украины набирает обороты. Сейчас можем говорить о том, что таких церковных общин уже более двадцати. Часть уже оформила свои планы юридически, остальные еще в процессе. Но каждый день нам звонят и консультируются», — сообщил Демченко.

По его словам, только за минувшие выходные в ПЦУ перешли пять приходов.

Напомним, что глава Винницкой епархии Симеон стал одним из двух иерархов УПЦ, которые приняли участие в Объединительном соборе новой церкви.