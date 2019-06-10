Опасных веществ в реке Рось не нашли

Среди препаратов, попавших в реку Рось в ДТП в Погребищенском районе Винницкой области, инсектицидов не было. Об этом в понедельник на брифинге сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко.
«По состоянию в 8 ч. утра понедельника в результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксированы концентрации опасных веществ, превышающих предельно допустимую норму. Это вещества второго-третьего класса опасности, после использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день», — объясняет Гижко.
По его словам, информация о том, что в реку Рось в ДТП возле села Збаржевка Погребищенского района попал опасный инсектицид «Нуралы-В», не подтвердилась. Что же касается препаратов, попавших в воду, то превышение допустимых норм содержания фунгицидов и гербицидов зафиксировано только в месте их попадания в реку. Чтобы обезопасить людей и домашних животных, эту зону обозначили ограничительными лентами, а жителей населенного пункта обеспечили привозной питьевой водой.
Что же касается животного мира р. Рось, пока гибель представителей местной фауны не зафиксирована.
Напомним, 9 июня около 5 часов в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержимое которых (около 800 л) попало в пруд с дальнейшей утечкой в Рось.
Вследствие загрязнения Роси прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, поэтому водоснабжения в Умани и Белой Церкви осуществляется только из резервных источников.
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