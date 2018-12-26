Украина обвинила Россию в попытке разрушить единство ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе осудила близорукость европейских стран в отношении России и призвала Евросоюз ввести новые санкции против Москвы из-за задержания трех украинских военных кораблей вблизи Керченского пролива в конце ноября. Об этом она сообщила в интервью Financial Times (FT).

По словам Климпуш-Цинцадзе, Россия пытается разрушить единство ЕС, углубляя раскол среди европейских стран. «Не все политические элиты Европы осознают глубину амбиций России», — пояснила она, напомнив о нескольких итальянских и австрийских политиках, выступавших за снятие санкций с Москвы.

Вице-премьер также призвала НАТО увеличить присутствие своих сил в Черном море. Как отмечает FT, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер одобрил многонациональное присутствие НАТО рядом с украинской территорией. По его словам, это поможет альянсу «повысить наблюдение за действиями России» в регионе.

Призыв Климпуш-Цинцадзе прозвучал на фоне прибытия в Одессу британского разведывательного корабля Echo. Это первый корабль НАТО, зашедший в украинский порт после инцидента в Керченском проливе. Британский Echo примет участие в совместных маневрах с фрегатом «Гетман Сагайдачный».