Американским компаниям в январе могут запретить покупку оборудования Huawei и ZTE

Президент США Дональд Трамп может в январе издать указ, который введет запрет на покупку американскими компаниями телекоммуникационного оборудования китайских производителей Huawei и ZTE. Об этом сообщило в четверг со ссылкой на источники агентство Reuters.
По его данным, указ, находящийся на рассмотрении уже более восьми месяцев, обяжет министерство торговли США блокировать покупку американскими компаниями телекоммуникационного оборудования у иностранных производителей, представляющих серьезные угрозы для национальной безопасности. Указ будет ссылаться на Закон об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act), который дает американскому президенту право регулировать торговлю в связи с угрожающим США чрезвычайным положением.
Как отмечает агентство, в тексте указа вряд ли будут фигурировать названия компаний Huawei и ZTE, но должностные лица в сфере торговли, как ожидается, будут трактовать его как разрешение на ограничение распространения оборудования этих компаний.
Летом этого года США уже приняли решение ввести запрет на закупку и применение американскими государственными учреждениями телекоммуникационного сетевого оборудования компаний ZTE и Huawei. Власти США неоднократно утверждали, что эти фирмы тесно сотрудничают со спецслужбами КНР. Как полагают в Соединенных Штатах, на устройства этих компаний могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка, может вестись кража информации, ее подмена и т. д. В Huawei неоднократно отрицали обвинения в свой адрес.
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