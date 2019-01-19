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Белый дом готовит указ против Huawei и ZTE

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Белый дом готовит указ против Huawei и ZTE

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила указ, который может значительно осложнить работу китайских государственных телекоммуникационных компаний в США, пишет Bloomberg.

Ограничения разработаны в интересах национальной безопасности, рассказали источники агентства.

В указе не упоминаются конкретные компании и не содержится прямой запрет на продажу ими услуг на американском рынке. Однако министерство торговли получит гораздо больше полномочий для оценки продуктов компаний и контроля за их деятельностью.

Указ касается компаний, связанными с противостоящими США странами, включая фирмы из Китая, рассказал один из источников. В сообщении не уточняется, когда может быть подписан этот документ.

Под удар, считают собеседники агентства, в первую очередь попадут китайские Huawei и ZTE. Агентство отмечает, что Huawei претендует на мировое лидерство в разворачивании сетей 5G, но многие американские чиновники считают, что продукты компании могут быть использованы Пекином для шпионажа за западными правительствами и компаниями. Кроме того, Huawei и ZTE уже стали в США объектом расследования о схемах обхода американских санкций в отношении Ирана.

Руководители Huawei неоднократно отвергали обвинения в том, что компания контролируется правительством Китая или в том, что она участвует в шпионаже.

По мнению опрошенных агентством экспертом, в конечном счете речь может идти о полном запрете Huawei работать на американском рынке телекоммуникационного оборудования.

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В декабре 2018 года агентство Reuters сообщило, что Белый дом планирует в начале января ввести режим чрезвычайной ситуации в стране, из-за чего американские компании лишатся возможности покупать телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE. Об этом сообщали источники Reuters, знакомые с ситуацией. Информация источников агентства впоследствии не подтвердилась, однако 16 января газета he Wall Street Journal сообщила, что власти США проводят уголовное расследование против корпорации Huawei: компанию подозревают в похищении коммерческих секретов у деловых партнеров Вашингтона.

Huawei, ZTE
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