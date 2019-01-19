Белый дом готовит указ против Huawei и ZTE

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила указ, который может значительно осложнить работу китайских государственных телекоммуникационных компаний в США, пишет Bloomberg.
Ограничения разработаны в интересах национальной безопасности, рассказали источники агентства.
В указе не упоминаются конкретные компании и не содержится прямой запрет на продажу ими услуг на американском рынке. Однако министерство торговли получит гораздо больше полномочий для оценки продуктов компаний и контроля за их деятельностью.
Указ касается компаний, связанными с противостоящими США странами, включая фирмы из Китая, рассказал один из источников. В сообщении не уточняется, когда может быть подписан этот документ.
Под удар, считают собеседники агентства, в первую очередь попадут китайские Huawei и ZTE. Агентство отмечает, что Huawei претендует на мировое лидерство в разворачивании сетей 5G, но многие американские чиновники считают, что продукты компании могут быть использованы Пекином для шпионажа за западными правительствами и компаниями. Кроме того, Huawei и ZTE уже стали в США объектом расследования о схемах обхода американских санкций в отношении Ирана.
Руководители Huawei неоднократно отвергали обвинения в том, что компания контролируется правительством Китая или в том, что она участвует в шпионаже.
По мнению опрошенных агентством экспертом, в конечном счете речь может идти о полном запрете Huawei работать на американском рынке телекоммуникационного оборудования.
В декабре 2018 года агентство Reuters сообщило, что Белый дом планирует в начале января ввести режим чрезвычайной ситуации в стране, из-за чего американские компании лишатся возможности покупать телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE. Об этом сообщали источники Reuters, знакомые с ситуацией. Информация источников агентства впоследствии не подтвердилась, однако 16 января газета he Wall Street Journal сообщила, что власти США проводят уголовное расследование против корпорации Huawei: компанию подозревают в похищении коммерческих секретов у деловых партнеров Вашингтона.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016