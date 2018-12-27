Трамп внезапно прилетел к военным в Германию

Президент США Дональд Трамп совершил незапланированный визит в Германию — его президентский самолет приземлился на военной авиабазе Рамштайн на обратном пути после неожиданного визита в Ирак.
Как сообщает немецкое издание Die Welt, в Германии самолет президента не только заправлялся. Президент США также посетил американских военнослужащих на ключевой для США военной базе в Европе.
После короткого разговора с офицерами на борту президентского самолета Трамп и первая леди Мелания вошли в ангар, где их ждали многочисленные американские солдаты.
Трамп поздоровался с военными и позировал вместе с женой для фотографий и селфи. Некоторые солдаты просили у Трампа автограф на фуражках с девизом кампании Трампа «Сделаем Америку снова великой».
Перед Германией Трамп с женой прибыл в Ирак с необъявленным визитом, во время которого он защищал свое решение вывести американские войска из Сирии. Это был его первый визит в проблемный регион на посту президента США.
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