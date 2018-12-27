Украина внесла в список оффшорных зон еще 5 государств

Кабинет министров Украины включил Намибию, Тринидад и Тобаго, Гуам, Палау и Американское Самоа в число государств, отнесенных к перечню оффшорных зон. Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял на заседании в четверг без обсуждения, передает «Интерфакс-Украина».
Эти страны находятся в «черном списке» стран Глобального форума по прозрачности и обмену информации для налоговых целей ОЭСР, членом которого Украина является с 2013 года.
При этом Евросоюз в октябре этого года исключил из своего «черного списка» юрисдикций, не сотрудничающих надлежащим образом в вопросах налогообложения, Палау, а в ноябре — Намибию.
Согласно законодательству Украины финансовые операции, если хотя бы одна из их сторон имеет регистрацию в стране, отнесенной Кабмином к перечню оффшорных зон, подлежат обязательному финансовому мониторингу.
С включением пяти новых общее число юрисдикций, отнесенных правительством Украины к числу оффшорных зон, достигнет 41.
Отметим, год назад правительство включило в перечень оффшорных зон Латвию и Эстонию, но после протестов этих стран исключило их из списка.
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