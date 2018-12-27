Командующий ООС сосчитал количество россиян, воюющих на Донбассе

Согласно имеющейся у командования операции Объединенных сил информации, в российские регулярные военные формирования на временно оккупированных территориях Донбасса насчитывают 32тыс. человек, из которых 11тыс. являются российскими военнослужащими, заявляет командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.
«Нам известно о наличии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российских регулярных военных формирований — первого и второго армейских корпусов (1-й АК — „ДНР“; 2-й АК — „ЛНР“. — Ред.) общей численностью около 32 тысяч человек, 11тыс. из которых — россияне. Руководящие должности данных формирований занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил РФ», — сказал Наев в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
При этом он подчеркнул, что 1-й и 2-й АК — это не некое добровольческое ополчение «ЛНР/ДНР», а регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу 8-й общевойсковой армии ВС РФ, дислоцирующейся в городе Новочеркасск Российской Федерации.
Командующий ООС также рассказал о вооружении и военной технике, которыми располагают эти незаконные вооруженные формирования.
«Основу их вооружения составляет советская техника, впрочем, не редкость на частично оккупированных территориях и современное российское вооружение, в частности, средства радиоэлектронной борьбы „Репеллент“, „Житель“, „Шиповник-Аэро“. Именно с помощью этих комплексов российско-оккупационные войска препятствуют работе БПЛА СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также на глубину до 60км от линии разграничения на территории, контролируемой правительством Украины», — отметил Наев.
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