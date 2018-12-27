Студенты Албании добились от правительства снижения стоимости обучения

Правительство Албании согласилось выполнить ряд требований студентов, которые проводят массовые протесты, сообщил премьер-министр и глава правящей Социалистической партии (СП) Эди Рама.

В Тиране и крупных городах страны с начала декабря проходят массовые протесты студентов. Правительство Албании 6 декабря согласилось отменить денежный сбор за проваленные экзамены после массовых протестов студентов, но те выдвинули еще ряд требований, среди которых снижение стоимости платного образования наполовину, поддержка государством научных исследований учащихся, улучшение материально-бытовых условий в вузах, увеличение расходов бюджета на образование. Тысячи студентов ежедневно перекрывали центральные улицы вблизи министерства образования и митинговали, их поддержала часть граждан и оппозиция.

«Кабинет министров утвердил „пакет для вузов“, который включает в себя снижение наполовину стоимости платного образования, для тех учащихся, кто имеет в среднем от 6 баллов и выше (учатся как минимум удовлетворительно — ред.), студенты-отличники получат по 10 тысяч албанских леков (около 80 евро) в месяц», — сказано в видео заявления главы албанского правительства, которое размещено на телеканале Top channel.

По словам Рамы, в зданиях албанских вузов будет проведен ремонт, на что власти выделят дополнительные средства, следить за расходом которых можно будет на специальном сайте. Для этого, как отметил премьер, не придется менять бюджет на 2019 год.