Студенты Албании добились от правительства снижения стоимости обучения

Правительство Албании согласилось выполнить ряд требований студентов, которые проводят массовые протесты, сообщил премьер-министр и глава правящей Социалистической партии (СП) Эди Рама.
В Тиране и крупных городах страны с начала декабря проходят массовые протесты студентов. Правительство Албании 6 декабря согласилось отменить денежный сбор за проваленные экзамены после массовых протестов студентов, но те выдвинули еще ряд требований, среди которых снижение стоимости платного образования наполовину, поддержка государством научных исследований учащихся, улучшение материально-бытовых условий в вузах, увеличение расходов бюджета на образование. Тысячи студентов ежедневно перекрывали центральные улицы вблизи министерства образования и митинговали, их поддержала часть граждан и оппозиция.
«Кабинет министров утвердил „пакет для вузов“, который включает в себя снижение наполовину стоимости платного образования, для тех учащихся, кто имеет в среднем от 6 баллов и выше (учатся как минимум удовлетворительно — ред.), студенты-отличники получат по 10 тысяч албанских леков (около 80 евро) в месяц», — сказано в видео заявления главы албанского правительства, которое размещено на телеканале Top channel.
По словам Рамы, в зданиях албанских вузов будет проведен ремонт, на что власти выделят дополнительные средства, следить за расходом которых можно будет на специальном сайте. Для этого, как отметил премьер, не придется менять бюджет на 2019 год.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016