Alipay запустила новую технологию платежей через распознавание лиц

Китайская платежная система Alipay, оператором которой является компания Ant Financial из группы Alibaba, запустила новую технологию распознавания лиц для совершения платежей Dragonfly в одном из пекинских торговых центров, передает агентство «Синьхуа».
Платежные терминалы для точек продажи оборудованы веб-камерами. Покупатели разово регистрируют номер мобильного телефона в системе Dragonfly, а затем для совершения платежа достаточно просто посмотреть в камеру.
Dragonfly намного меньше других платежных терминалов, утверждает Alipay: всю систему можно уместить в обычный рюкзак. Кроме того, ее можно использовать с различными существующими системами управления предприятиями розничной торговли.
Стоимость внедрения Dragonfly на 80% ниже, чем у традиционных платежных терминалов самообслуживания.
Как пишет China Daily Sun, в ближайшие три годы эксперты ожидают взрывного развития технологии распознавания лиц и ее использования в различных сферах.
В ноябре Ant Financial сообщала, что мобильные платежи Alipay используют более 900 млн человек по всему миру.
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