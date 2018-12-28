Путин подписал закон о получении российского гражданства в льготном порядке

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым предлагается наделить главу государства полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписание этого закона позволяет принять в гражданство РФ в упрощенном порядке «соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима».

Законом также предусмотрено упрощение приема в гражданство РФ для участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, получивших разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство. Согласно документу, этим гражданам предлагается предоставить право подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.

Как отмечается, положения нормы, касающиеся упрощения процедуры приема в гражданство РФ участников государственной программы, распространяются на все категории таких участников, находящихся в России.

Документ вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.