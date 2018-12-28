Во Франции родился редкий кенгуру-альбинос

Детеныш редкого кенгуру — валлаби-альбиноса — родился во городе Бофэ на западе Франции. Об этом сообщает газета Ouest-France.

Малыш появился на свет на частной ферме и стал вторым валлаби-альбиносом во Франции и третьим в Европе. Еще один обитает в Норвегии. Подобные экземпляры небольших кенгуру высоко ценятся в зоопарках по всему миру. Даже в местах своего естественного обитания, в Австралии, они считаются большой редкостью.

В данный момент к маме и детенышу практически невозможно подойти, от них ни на шаг не отходит бдительный отец, который угрожающе смотрит в сторону любого желающего приблизиться к кенгуренку.

Вероятность рождения альбиносов в этой группе млекопитающих — большая редкость. По мнению зоологов, это один случай на 50-100 тыс. В условиях дикой природы такие млекопитающие редко доживают до взрослого возраста, поскольку белый мех не обеспечивает им маскировки — животные становятся легкой добычей для хищников.

Валлаби — это разновидность маленьких кенгуру, они питаются в основном корой, корнями, сеном, овощами и фруктами. Размер взрослой особи составляет 90 см, а вес всего 20 кг.