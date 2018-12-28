В ЛДНР на Новый год и Рождество отменят комендантский час

На неконтролируемом Киевом Донбассе решили нормально встретить Новый год и Рождество. 27 декабря в Минске участники трехсторонней контактной группы договорились о «праздничном перемирии», а лидеры самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» объявили об отмене комендантского часа на Новый год и Рождество. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на местные сайты.

«Приостановить действие режима комендантского часа на территории „ДНР“ с 23:00 31 декабря 2018 года по 5:00 1 января 2019 года; с 23:00 6 января 2019 года по 5:00 7 января 2019 года», — говорится в распоряжении «главы» ДНР Дениса Пушилина, пишет «Остров».

В Луганске несколько иной график отмены комендантского часа, пишет «Сxid.info»: с 23:00 31 декабря 2018 года до 04:00 1 января 2019 года; с 23:00 1 января 2019 года до 04:00 2 января 2019 года; с 23:00 6 января до 04:00 7 января 2019 года.

Комендантский режим на территории оккупированного Донбасса действует с лета 2014 года, когда в регионе начались боевые действия.