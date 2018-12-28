В Минздраве разъяснили, какие лекарства можно будет возвращать в аптеки

С 1 января 2019 г. украинцы смогут возвращать в аптеки лекарственные средства и медицинские изделия, но только те, которые имеют ненадлежащее качество. Об этом сообщили в Минздраве.

«С 1 января 2019 вступает в силу Закон Украины от 23.11.2018 № 2628-VIII „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов“. Он, в частности, вносит изменения в требования потребителя относительно лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Возвращать можно только лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества. Для этого необходимо предъявить расчетный документ на их приобретение. В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарства деньги или заменить препарат на аналогичный», — отметили в Минздраве.

В ведомстве акцентировали, что факт ненадлежащего качества подтверждается соответствующими документами.

«Такими документами являются заключение о качестве лекарственных средств, выданный лабораторией территориального органа Гослекслужбы и/или уполномоченным лаборатории, а также — распоряжение Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства», — отметили в Минздраве.

Чтобы избежать приобретения некачественных лекарств, в Минздраве украинцам советуют проверять сайт Гослекслужбы.

«На этом ресурсе вы можете убедиться, что препараты, которые вы приобрели, не запрещены. Также напоминаем, что по требованию покупателя аптеки должны предоставить документы, подтверждающие надлежащее качество продукции, в частности, сертификат качества производителя», — отметили в Минздраве.