Tesla показала видео сборки электрокара Model 3

Компания Tesla обнародовала ускоренное видео сборки бюджетной модели Tesla Model 3. Ролик появился на YouTube-канале Tesla.

На видео видно, что сборка электрокара на конвейере не полностью автоматизированная и в ней на многих этапах принимают участие люди.

В то же время, разработчики не стали показывать, как проходила сварка кузова, грунтовка, окраска и еще ряд процессов. Сам электрокар Tesla Model 3 состоит из более чем 10 000 комплектующих деталей.