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Лукашенко в новогоднем поздравлении призвал белорусов укреплять государственность

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Лукашенко в новогоднем поздравлении призвал белорусов укреплять государственность

Президент Беларуси Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении призвал белорусов укреплять свою государственность на принципах честности и справедливости.

«Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости, именно такой сохранить страну для детей и внуков», — сказал президент. При этом он выразил особую благодарность труженикам полей и заводов, интеллигенции, защитникам Отечества, старшему поколению, всем, кто создал на белорусской земле «первое суверенное и независимое государство, продолжает творить его настоящее». «Какой мы увидим Беларусь завтра, зависит от каждого из вас. Это вы должны сохранить и приумножить созданное. Сегодня стране особенно нужны ваш интеллект и энергия. Помните, никто никогда и нигде не будет беречь вас так, как дома», — сказал Лукашенко.

По его словам, уходящий год, который прошел под знаком малой родины, помог белорусам особенно прочувствовать связь с родной землей. «Мы объединились в стремлении сделать каждый уголок Беларуси не просто красивым, а образцовым. В 2019 году нам предстоит сделать все, чтобы страна утопала в зелени и цветах, вдохновляла на творчество и созидание», — сказал президент.

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Лукашенко отметил, что главным достижением в 2018 году стало то, что в стране сохранен мир, и в глазах детей нет страха и безысходности от войны. «Давайте все вместе беречь эту величайшую ценность», — сказал президент. Он отметил, что 2019 год — это год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 25-летия Основного закона Белоруссии, вторых Европейских игр. «Это будет год тяжелого труда, побед и поражений, но вместе мы способны творить невозможное, мы обязательно преодолеем преграды и обеспечим будущее нашей родины», — сказал Лукашенко.

Беларусь, Александр Лукашенко
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