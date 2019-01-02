Украина в 2018 году существенно снизила импорт газа

Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом — до 10 млрд 590,2 млн куб. м, свидетельствуют данные АО «Укртрансгаз».
По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», в том числе, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд куб. м газа (-34,8% к 2017-му), Венгрии — 3 млрд 441,1 млн куб. м (+21,4%), Польши — 690,1 млн куб. м (-47,1%).
В декабре-2018 импорт составил 477,6 млн куб. м газа, что вдвое меньше, чем в декабре-2017 (954,9 млн куб. м).
При этом Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО «Газпром» (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.
Напомним, что Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом — до 14 млрд 50,1 млн куб. м, в т.ч. со стороны Словакии поступило 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии — 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши — 1 млрд 305,3 млн куб. м.
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