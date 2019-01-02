Цены на нефть падают в первые дни нового года

Цены на нефть 2 января снижаются из-за роста производства сырья в США. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.
Баррель мартовской нефти Brent торговался по 53,09 (-1,9%). Баррель февральской нефти WTI предлагался по 44,84 доллара (-2,1%). Предыдущие торги завершились на уровне 54,12 доллара и 45,8 доллара соответственно.
Падение цен на нефть обусловлено опасениями избытка предложения на фоне роста производства сырья в США и негативными прогнозами относительно роста мировой экономики, отмечают участники рынка.
Сильнейшим фактором давления на мировые рынки остается торговая война между Соединенными Штатами и Китаем. Азиатский регион остается крупнейшим потребителем нефти, однако замедление мировой экономики, скорее всего, приведет к снижению спроса на нефть.
Цены на нефть завершили 2018 год снижением впервые с 2015 года.
По состоянию на 11:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 53,08 доллара за баррель.
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