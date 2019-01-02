В общежитии в Тернополе взорвалась граната, есть жертвы

В одном из общежитий Тернополя во время взрыва гранаты один человек погиб, двое получили травмы. Об этом Укринформу сообщил руководитель отдела коммуникации областной полиции Сергей Крета.

«Сегодня в 15 часов 20 минут в Тернополе в общежитии на улице Макаренко, 2 взорвалась граната. Есть один погибший и двое травмированных», — сказал по телефону Крета.

По его словам, на месте трагедии работает оперативная группа.

СМИ сообщают, что в момент взрыва в комнате находилось четыре человека. Владелец жилья говорит, что погибший - его сосед. Они смотрели телевизор и распивали спиртные напитки. У знакомого была с собой граната, и он ею хвастался. В результате неосторожного обращения граната взорвалась. Читайте также: Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 22 человек, ищут еще 19

Подробности происшествия пока неизвестны.