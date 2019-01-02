Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 22 человек, ищут еще 19

Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего при обрушении подъезда жилого дома в российском Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс- службе МЧС России.

«Извлечен 22-й погибший», — сказал представитель МЧС.

Разбор завалов продолжается. Ведутся поиски еще 19 человек.

Накануне в развалинах подъезда удалось обнаружить 11-месячного младенца, который остался жив. Ребенка в стабильно тяжелом состоянии отвезли на самолете в Москву, где положили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Сегодня спасатели извлекли живого кота.

Напомним, что 31 декабря в Магнитогорск произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушились 25 квартир. По информации правоохранителей, приоритетной версией считается взрыв бытового газа.