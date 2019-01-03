В прошлом году корью заболели более 54 тысяч украинцев

В Украине в прошлом году корью заболели более 54 тысяч человек, из них более 34 тысячи — дети. Об этом сообщает Минздрав.

«В 2018 году корью заболели 54481 человек: 20204 взрослых и 34277 детей. Из них умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых », - сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, по состоянию на 27 декабря 2018 года в Украине имелось 812779 доз вакцин против кори, паротита и краснухи.

«Приоритетной является поставка вакцин в западные области, где сейчас регистрируется больше всего случаев заболевания корью. Самые высокие показатели заболеваемости были зафиксированы во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях », - отметили в министерстве.

Минздрав призывает родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок.

Напомним, что корь — инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинула помещение. 9 из 10 невакцинированных людей, контактирующих с больным, заболевают. Заболевание корью может проходить тяжело и привести к серьезным осложнениям — пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга — энцефалиту, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти. Специфического лечения от кори нет. Единственный способ предотвратить осложнения и смерть от кори — вакцинация.