Британские аэропорты закупают оборудование для защиты от дронов

Лондонские аэропорты Гатвик и Хитроу за несколько миллионов фунтов заказали военное оборудование для защиты от дронов. Как сообщает The Times, руководство аэропортов хочет предотвратить повторное вторжение беспилотников на территорию воздушных гаваней.
Представитель Гатвика подтвердил газете информацию о покупке системы защиты.
Напомним, что в конце декабря неизвестные запустили несколько дронов на территорию Гатвика. После этого британское Минобороны предоставило аэропорту специальное оборудование для обнаружения беспилотников.
Как уточняет газета, с конца декабря в Гатвике работали защитные системы Drone Dome, произведенные израильской компанией Rafael, а также устройства Auds Cmic британской Chess Dynamics. На этой неделе военные забрали свои технологии из Гатвика.
Представитель Минобороны Великобритании при этом заявил Times, что ведомство по-прежнему готово оказать аэропортам помощь в случае возникновения аналогичных инцидентов с дронами.
Первый дрон был замечен над ВПП Гатвика 20 декабря, затем беспилотники появлялись у аэропорта еще несколько раз. Из-за этого взлетно-посадочную полосу временно закрывали. Кто был причастен к инцидентам, до сих пор не известно. Аэропорт объявил награду в 50 тыс. фунтов стерлингов за информацию о запустивших дроны.
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