В ЕС ждут новый наплыв нелегалов через Беларусь

Беларусь продолжает расширять свои планы полетов из страны Ближнего Востока, что увеличит количество нелегальных беженцев в ЕС.
О планах режима в Беларуси пишет немецкое издание Welt am Sonntag.
По данным издания, до марта следующего года запланировано около 40 еженедельных рейсов из Стамбула, Дамаска и Дубая. Эти три аэропорта чаще всего используются мигрантами для прямых рейсов в Беларусь, чтобы поехать дальше в ЕС.
В ближайшее время с Ближнего Востока появится возможность летать и в пять других белорусских аэропортов, которые из национальных будут переквалифицированы в международные. Один из них расположен всего в 20 километрах от польской границы в Гродно.
Ежедневно в Минск прибывает от 800 до 1000 мигрантов, пишет СМИ со ссылкой на немецкие спецслужбы.
Сейчас рейсов из региона в Минск уже вдвое больше, чем зимой 2019/2020. Тогда, согласно сообщению, в Минск приземлились около 17 самолетов из этих и других аэропортов Ближнего Востока.
Как сообщалось, Германия и ЕС обвиняют белорусского президента Александра Лукашенко в контрабанде беженцев с Ближнего Востока в ЕС через границы Польши, Литвы и Латвии в ответ на европейские санкции.
По данным немецкой федеральной полиции, только за первые четыре дня ноября в Германию нелегально попали 572 человека из Беларуси. За весь этот год зафиксировано уже 8 407 несанкционированных пересечений границы, в основном польской.
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