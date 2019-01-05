Трамп отправляет военных для защиты граждан США в Конго

В столицу Габона Либревиль будут отправлены 80 американских военнослужащих, чтобы обеспечить безопасность граждан США в соседней Демократической Республике Конго (ДРК), где на фоне президентских выборов вспыхнули массовые беспорядки, заявил президент Дональд Трамп. Об этом сообщает The Business Insider.
Глава государства уточнил, что военные США останутся в регионе «пока не станет ясно, что их присутствие больше не нужно». Трамп отметил, что в зависимости от обстоятельств контингент американских военнослужащих может быть увеличен.
30 декабря в ДРК прошли выборы президента, окончательные результаты которых должны огласить 6 января. Данные выборы могут стать первой демократической сменой власти в истории страны. Однако оппозиция утверждает, что во время голосования были допущены серьезные нарушения, что может вызвать масштабные беспорядки.
Первые вспышки насилия произошли уже в канун выборов: 27 декабря демонстранты разгромили центр помощи больным вирусом Эбола, так как из-за распространения заболевания в ряде регионов страны голосование было отменено.
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