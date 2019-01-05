Регистрации подержанных автомобилей в Украине за год выросли вдвое

По итогам прошлого года украинские номера получили 116,8 тысяч импортированных подержанных легковых автомобилей или вдвое больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Укравтопром».
Как отмечается, рынок новых авто в 2018 году составляет 81,8 тысяч штук, что на 0,6% меньше результата предыдущего года.
«В декабре украинцы поставили на учет 21,4 тыс. легковых авто с пробегом. В результате первичный рынок последнего месяца 2018 года составляет 28,4 тыс. авто, а доля б/у авто на нем достигла рекордных 75%», — сообщает пресс-служба.
«Такому росту первичных регистраций импортного секонд-хенда в Украине способствовало принятие законов о легализации так называемых «евроблях», — констатируют в ассоциации.
Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.
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