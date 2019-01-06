Минск занял первое место в списке лучших европейских городов для туризма в 2019 году

Составлен рейтинг европейских городов, обязательных для посещения в 2019 году, сообщает The Independent.
Первое место в рейтинге занял Минск, благодаря Европейским играм, которые пройдут в столице Белоруссии с 21 по 30 июня, а также безвизовому режиму с рядом европейских стран и восстановленным старым городом с хипстерскими кафе и коктейль-барами.
Также в список вошел голландский Роттердам с его иллюминацией и «Кубическими домами» Пита Блома и стрит-артом.
Третьем место занял испанский Ситжес, который может заменить перегруженную туристами Барселону. У них много общих черт: солнечный климат, музеи, шикарные рестораны в старом городе, длинная набережная.
Также в пятерке Арль (Франция), где Винсент Ван Гог написал более 200 картин, и Сараево в Боснии, с его соборами, синагогами, мечетями и самобытной кухней.
Кроме того, в рейтинге отмечены Рим (Италия), Париж, а точнее Диснейленд во Франции, Белград (Сербия), Венеция (Италия) и Бристоль в Великобритании.
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