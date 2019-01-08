«Нафтогаз» исключает прямые переговоры о транзите газа с «Газпромом»

Украина ведет переговоры с «Газпромом» о транзите газа после 2019 года исключительно с участием Европейской комиссии. Об этом заявил во вторник глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
«Транзит после 2019 года Мы опираемся на нормы европейского права и интересы Украины, выходя на переговоры с „Газпромом“ по дальнейшему транзиту исключительно в трехстороннем формате с участием Европейской комиссии», — написал он в Facebook.
Говоря о планах на будущее, Коболев повторил, что компания продолжит искать международного партнера для управления украинской газотранспортной системой. По его словам, «есть все возможности дать старт работе нового оператора ГТС уже с января 2020 года».
Напомним, что предыдущие трехсторонние переговоры прошли в июле, планировалось, что следующая встреча состоится в октябре 2018 года, но с тех пор она неоднократно откладывалась. В результате в середине декабря ЕК предложила провести встречу во второй половине января 2019 года.
Трехсторонние переговоры на уровне министров по газу в формате Россия — Украина — ЕС должны состояться в Брюсселе. Еврокомиссию на этой встрече будет представлять замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, Россию — министр энергетики Александр Новак.
Контракт на поставку и транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.
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